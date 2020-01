Dakar 2020: Fernando Alonso chiude la gara con tanta esperienza in più e la conferma delle sue qualità (Di sabato 18 gennaio 2020) Alzi la mano chi non si aspettava un Fernando Alonso di questo livello nella Dakar 2020 per quanto riguarda le auto. Il campione spagnolo, che partiva ovviamente senza particolari sogni di gloria, essendo all’esordio assoluto nella corsa più dura del mondo, ha confermato di essere il solito “Nando” di sempre. Deciso, solido, concentratissimo, pignolo e che sa estrarre il massimo da sè e dal suo mezzo. È sempre stato così, e sempre lo sarà. Senza queste caratteristiche non si vincono due titolo mondiali di Formula Uno con 32 Gran Premi, non si vince la 24 Ore di Le Mans, un Mondiale WEC e una 24 Ore di Daytona, sfiorando anche la 500 Miglia di Indianapolis. Ci sono migliaia di piloti che non hanno vinto un decimo di quanto ha fatto l’asturiano, certo, ma lui è diverso. E lo ha dimostrato anche in Arabia Saudita. In ogni tappa che ha disputato. Senza quel grave ... Leggi la notizia su oasport

SkySportF1 : ?? @CSainz_oficial batte il suo stesso record ? Confermandosi il pilota più anziano ?? sul trono della Dakar… - SkySportMotoGP : Aveva 40 anni Ed era un veterano della corsa #SkyMotori #Dakar2020 #Goncalves - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Dakar Carlos #Sainz, a 57 anni è ancora re: 'Ma l'età non conta. I segreti? Mio figlio...' -