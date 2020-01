Cucci: la Juve soffre, l’Inter ne approfitta per colmare il gap sul mercato (Di sabato 18 gennaio 2020) La campagna acquisti dell’Inter in questo gennaio non lascia dubbi, scrive Italo Cucci sul Corriere dello Sport. I nerazzurri sono intenzionati a colmare il gap con la Juve. Proprio mentre la Signora mostra qualche debolezza. “Young è già a Milano, Eriksen in arrivo, Giroud in attesa. l’Inter vuole azzerare il gap dalla Juve”. Fino a cinque mesi fa, scrive Cucci, nessuno parlava di scudetto. Poi è arrivato il cambio di strategia. Zhang si è fatto spingere dall’ambizione di Conte. “Zhang ha osservato a lungo. S’è improvvisamente acceso. Spinto dall’ambizione del tecnico che ha infranto anche il muro di prudenza di Marotta. Non solo per un motivo che va oltre l’ormai antica sfida fra Beneamata e Odiamata, pur sempre accesa. Ma perché i presunti miracoli del Sarrismo una volta lasciata la Zona San Gennaro tardano a venire. E paiono piuttosto tocchi di magía di ... Leggi la notizia su ilnapolista

