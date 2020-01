Céline Dion e l’addio alla madre sul palco (Di sabato 18 gennaio 2020) Céline DionCéline DionCéline DionCéline DionCéline DionCéline DionCéline DionCéline DionCéline DionCéline DionCéline Dion«Sono piuttosto sicura che abbiate sentito al telegiornale che mia madre è morta questa mattina, ma sto bene», ha detto Céline Dion che, venerdì sera, a poche ore dalla scomparsa del suo ultimo genitore, se n’è volata a Miami per un ennesimo concerto. «Sono scossa, ma sto bene», ha ribadito la cantante, i capelli biondi acconciati in un bob lungo e un vestito rosso, di paillettes. La cantante ha dimostrato un’altra volta quanto il rapporto con il pubblico sia importante per lei. E quanto il palco sia il suo ambiente naturale. Ha così raccontato davanti a un pubblico stupito ma quanto mai empatico e partecipe le ultime ore della madre: «Mia mamma aveva 92 ed era malata da tempo», condividendo il proprio dolore. «Sapevamo che non sarebbe stata con noi ancora a ... Leggi la notizia su vanityfair

Lopinionista : Celine Dion in lutto, è morta la madre - zazoomblog : Lutto per Celine Dion: morta a 92 anni la madre Therese - #Lutto #Celine #Dion: #morta #madre - pierre34791904 : RT @rockolpoprock: Addio a Thérèse Tanguay-Dion, madre di Céline Dion: ‘Canterò per te con tutto il cuore’ -