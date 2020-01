WhatsApp, essere “invisibili” è possibile! Ecco come usare l’app in incognito e non essere ‘beccati’ (Di venerdì 17 gennaio 2020) Reggetevi forte perché quello che vi stiamo per spiegare potrebbe rivelarsi molto utile. Vi diremo infatti come usare WhatsApp in incognito senza farsi vedere dai propri contatti. Si sa, la privacy è importante, ma su WhatsApp non è semplice difenderla. A causa delle tante funzionalità offerte dall’app di messaggistica istantanea, diventa davvero difficile nascondere la nostra attività con tutti i contatti. Si pensi, ad esempio, all’orario dell’ultimo accesso o alla doppia spunta blu in caso di messaggio ricevuto e letto. Ora, sappiamo che l’app di proprietà di Facebook, di per sé, non consente un utilizzo effettivo e totale in incognito. Ci sono però dei modi per ‘nascondere’ accessi ed attività ai contatti, anche abbastanza semplici e intuitivi, su WhatsApp. Uno di questi è senza dubbio quello di disabilitare la connessione wi-fi o quella dati dello smartphone: in quel modo, mentre ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

