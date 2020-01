The Division 2 si prepara ad arrivare su Xbox Game Pass? Gli account Twitter Xbox stuzzicano i fan (Di venerdì 17 gennaio 2020) The Division 2 potrebbe arrivare su Xbox Game Pass, almeno secondo una serie di tweet scambiati tra i profili Twitter di Xbox che lasciano intendere l'arrivo dello shooter RPG.La notizia arriva poco dopo la decisione di togliere The Division, Resident Evil 4 e altri giochi dal servizio in abbonamento di Microsoft. L'account Twitter ufficiale del gioco ha lanciato un messaggio nelle ultime ore informando di una diretta streaming in collaborazione con Mixer e Xbox ha risposto per dargli maggiore visibilità chiedendo ai fan "Siete carichi? Perché noi lo siamo".Poco dopo, l'account Twitter ufficiale di Xbox Game Pass è intervenuto offrendo una nuova risposta: "*afferra la pistola ad acqua* Siamo pronti". Ovviamente non c'è ancora nulla di definitivo ed i due account potrebbero aver giocato semplicemente con il tweet di Ubisoft. Tuttavia, se il gioco dovesse entrare nel catalogo Xbox Game ... Leggi la notizia su eurogamer

