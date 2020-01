Si arrampica su un albero e rimane impigliata sul ramo col caschetto: morta a 4 anni (Di venerdì 17 gennaio 2020) È morta strangolata la piccola Freya Thorpe, di soli 4 anni: il suo caschetto per la bicicletta si incastra in un ramo mentre si arrampica su un albero. Freya si trovava fuori casa sua a Upper Heyford, vicino a Bicester, quando è avvenuto il tragico incidente. La bambina giocava vicino casa, voleva arrampicarsi sull’albero, come molti coetanei fanno, ma è scivolata e la cinghia del casco con gli unicorni che indossava si è impigliata e l’ha uccisa. Il padre della bimba era appena uscito per andare a lavoro e la mamma era in casa con le due gemelline nate da poco. Spesso la piccola faceva dei giri con la bicicletta nel vicinato, ma quel giorno ha deciso di parcheggiare la sua bici per salire su un albero. Freya è scivolata ed è avvenuta la tragedia. Quando i vicini l’hanno vista hanno chiamato i soccorsi che hanno cercato disperatamente di rianimare la piccola. Naturalmente Freya è ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

