Sanremo, Rai compatta attorno ad Amadeus dopo le polemiche: "Persona specchiata e perbene" - (Di venerdì 17 gennaio 2020) Francesca Galici La Rai è stretta attorno ad Amadeus dopo le polemiche sul sessismo e il direttore di Rai1 appena insediato lo difende dalle critiche dopo le parole di Amadeus durante la conferenza stampa di Sanremo su Francesca Sofia Novello e la polemica che ne è sorta, la Rai si è compattata attorno a quello che al momento è il suo conduttore di punta. A fronte di tante polemiche che stanno piovendo da più fronti sul conduttore, i vertici dell'azienda sono scesi in campo in sua difesa. Il primo a schierarsi al fianco del direttore artistico di Sanremo è stato Stefano Coletta, il nuovo direttore di Rai1 da poco succeduto a Teresa De Santis. "Pur avendolo appena conosciuto, difendo Amadeus, una Persona specchiata e perbene”, ha dichiarato il conduttore, che si è insidiato da pochi giorni e che ha già tra le mani una questione infuocata da risolvere. Stefano Coletta non ha ... Leggi la notizia su ilgiornale

