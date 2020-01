Residenze false per ottenere permessi di soggiorno | Finiti a processo 7 africani (Di venerdì 17 gennaio 2020) A Firenze, sette persone di origine africana avrebbero favorito il rilascio di permessi di soggiorno raggirando gli addetti all’anagrafe e all’ufficio immigrazione, presentando documentazioni false. Siamo a Firenze, dove 7 persone sono state rinviate a giudizio dal gup Gianluca Mancuso dopo un’inchiesta della Dda che ha smascherato un meccanismo di false attestazioni per ottenere permessi … L'articolo Residenze false per ottenere permessi di soggiorno Finiti a processo 7 africani proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

