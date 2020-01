Pandev svela: «Salvare il Genoa prima del ritiro è il mio sogno» (Di venerdì 17 gennaio 2020) Pandev si ritirerà a fine stagione, ma prima vuole Salvare il Genoa dalla retrocessione e portare la Macedonia agli Europei Goran Pandev ha le idee ben precise: Salvare il Genoa dalla retrocessione, portare la Macedonia all’Europeo e poi ritirarsi dal calcio giocato. L’ha rivelato in un’intervista a Sky Sport, ecco le sue parole. OBIETTIVI – «A fine stagione penso di smettere ma lo voglio fare con la salvezza del Genoa e con la qualificazione al prossimo Europeo con la mia Nazionale. Voglio aiutare i miei compagni ad uscire da questa brutta situazione. Salvare il Genoa prima del ritiro è il mio sogno» Genoa – «Sappiamo tutti che siamo in difficoltà, ma possiamo fare meglio. Ci sono ancora diverse partite e quindi la speranza c’è. Siamo una squadra con tanti giovani, normale sentire un po’ di paura quando si è in certe posizioni» NICOLA – ... Leggi la notizia su calcionews24

