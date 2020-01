Matteo Salvini a Riace e la folla oceanica che non lo era (Di venerdì 17 gennaio 2020) Domenica 26 non si voterà solo in Emilia-Romagna ma anche in Calabria. Anche se i riflettori sono tutti puntati sulla sfida Bonaccini-Salvini (con la Borgonzoni a fare da contorno) il leader della Lega non ha certo dimenticato la regione nella quale è stato (inizialmente) eletto al Senato. Anche perché in Calabria c’è Riace, la città considerata modello per l’accoglienza dei migranti il cui sindaco Mimmo Lucano è stato travolto da un’inchiesta sulla quale il Carroccio ha molto battuto per dimostrare che la sinistra ci mangia coi migranti e tante altre cose simili. Il flop di Salvini a Riace Riace è anche quella città dove il sindaco di centrodestra pubblica su Facebook (salvo scusarsi poi) indirizzo e numero di telefono della “Sardina” Jasmine Cristallo. Riace è quella città dove oggi Matteo Salvini ha tenuto un comizio davanti a meno di duecento persone. ... Leggi la notizia su nextquotidiano

LegaSalvini : ++ ??ALLUCINANTE! CANDIDATA COMUNISTA INVOCA L'ASSASSINO DI MATTEO SALVINI ++ Però è Salvini che semina odio.... - giornalettismo : Sergio ha 21 anni ed è un DSA. Ieri, ha avuto qualche incertezza nel suo discorso durante un flashmob delle… - AnnalisaChirico : In Senato Matteo Salvini dice parole coraggiose su antisemitismo: Gerusalemme è la capitale di Israele. L’UE che ne… -