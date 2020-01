La famiglia più numerosa di sempre: “Voglio avere 100 figli e andare in Paradiso” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Jan Mohammad ha una famiglia davvero numerosa e non ha decisamente intenzione di fermarsi. L’uomo del Pakistan infatti ha già ben 35 figli e vuole arrivare a 100 per assicurarsi in posto in Paradiso. Ecco la sconvolgente storia di Mohammad e della sua numerosissima famiglia. “Voglio avere 100 figli perché me lo ha detto il Profeta” “Voglio avere 100 figli, perché il Profeta ha detto che chi aumenta il numero di fedeli non andrà mai all’Inferno“, così ha spiegato l’uomo ai giornalisti. Jan fa il medico e ha ben 3 mogli, da queste ultime ha avuto 14 figli maschi e 21 femmine. L’uomo tuttavia ha intenzione di sposarsi almeno un’altra volta e di allargare ancora di più la famiglia; ecco quali sono state le sue parole: “Più grande è la famiglia, meglio è. Spero di trovare presto una quarta moglie.” Mohammad non è un religioso ... Leggi la notizia su velvetgossip

