Instagram sperimenta i direct message da desktop (Di venerdì 17 gennaio 2020) Instagram ha iniziato a testare l’utilizzo dei direct message anche sul sito web (foto: Instagram) Instagram ha reso operativi, per una piccola percentuale di utenti, i direct message sulla sua piattaforma web. I principali profili che trarranno beneficio da questa nuova funzionalità del sito internet saranno quelli di aziende, influencer e tutti quelli che ricevono giornalmente numerosi messaggi diretti. Al via quindi il test di una funzione che, prima di questa settimana, era riservata alla sola applicazione del social network. La funzionalità che permette di gestire i direct message da sito internet è stata introdotta come test e di conseguenza riservata solamente a una ristretta cerchia di utenti, anche se la società ha già affermato che in futuro gli utenti che potranno accedere a tale funzione aumenteranno e che giungeranno maggiori dettagli su un potenziale lancio su ... Leggi la notizia su wired

