I due tipi di casualità nei videogiochi: perché a volte ci sembra di aver subito un'ingiustizia? (Di venerdì 17 gennaio 2020) Game Maker's Toolkit è un canale YouTube che attraverso un video ha analizzato i due tipi di probabilità nei giochi prendendo in esame alcuni titoli tra cui XCOM. Sicuramente vi sarà capitato di concatenare una serie di attacchi o azioni che non riescono mai ad andare a segno: il creatore del video le chiama "casualità di output ed input".La casualità di output è meglio descritta con una probabilità dell'87% di colpire in XCOM e in qualche modo mancare completamente il tiro. Ma XCOM è ancora una serie eccellente e amata. perché? Ciò è in parte dovuto al fatto che la casualità, per quanto brutale e ingiusta possa sembrare, sfida davvero la capacità del giocatore di pensare tatticamente. Inoltre, un risultato negativo dalla casualità di output può, in effetti, diventare una casualità di input per il prossimo turno del giocatore.La casualità di input è essenzialmente l'informazione prima ... Leggi la notizia su eurogamer

