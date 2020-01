Harmont & Blaine, la collezione athleisure è dedicata all’uomo moderno (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il marchio italiano Harmont & Blaine, contraddistinto dal simbolo del bassotto, per la prossima stagione invernale vuole uomini pratici, a loro agio negli abiti che indossano. In una parola, moderni. La nuova capsule collection, presentata in occasione di Milano Moda Uomo con un evento animato dal dj set del giudice di X-Factor Samuel, ruota tutta intorno alla dinamicità e a uno stile di vita attivo ed energico. L’uomo a cui fa riferimento ama vivere la giornata a 360°, meglio se in outfit eleganti, ma comodi per affrontare spostamenti e cambiamenti repentini, passando dalla giornata lavorativa al vibe notturno in completa nonchalance. I cappellino athleisure di Harmont & BlainefalangaSì a T-shirt, sneakers ma anche a giacche versatili, a tessuti tecnici e a dettagli catarifrangenti. Tocchi fashion che non vogliono insomma mettere in seconda luce il ... Leggi la notizia su gqitalia

