Guillermo Mariotto chi è | carriera e vita privata dello stilista (Di venerdì 17 gennaio 2020) Chi è Guillermo Mariotto? Lui è un noto stilista venezuelano che si è fatto conoscere grazie a programmi tv come Ballando con le Stelle. Andiamo a scoprire qualche dettaglio su di lui Guillermo Mariotto è un famoso stilista e personaggio televisivo venezuelano. Dopo la laurea conseguita al California College of Arts and Craft di San … L'articolo Guillermo Mariotto chi è carriera e vita privata dello stilista proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

minovr69 : #chilhavisto ma il tipo tra il pubblico con occhiali bianchi... è il fratello di Guillermo Mariotto? - sasiccepummarol : Nati il mio stesso giorno: Guillermo Mariotto Giusy caviglie Buscemi Ludovica Comello -