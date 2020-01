Esoscheletri e scaffali intelligenti nella fabbrica 4.0 (Di venerdì 17 gennaio 2020) La sede di Nice a Oderzo (TV) Oderzo (Treviso) – Esoscheletri in catena di montaggio, acqui-hiring come modello di sviluppo del business: il risultato è un fatturato 2019 che dovrebbe chiudersi intorno ai 450 milioni di euro. Succede a Oderzo, in provincia di Treviso, dove ha sede Nice, multinazionale italiana che produce e vende sistemi per l’automazione e soluzioni per la domotica. Fondata nel 1993 da Lauro Buoro, oggi presidente, nel 2006 é entrata in Borsa, per poi abbandonare il listino nell’aprile di quest’anno. Oggi è presente direttamente in 24 Paesi con 14 stabilimenti industriali e 13 centri di ricerca, ma vende in 110 nazioni nel mondo. E entro la fine dell’anno “annunceremo il vincitore del concorso di idee che abbiamo lanciato per progettare il nuovo edificio dedicato a ricerca e sviluppo che contiamo di aprire entro il 2021 qui a Oderzo”, ... Leggi la notizia su wired

