Chi è Giorgio Lupano: tutto sull’attore de Il Paradiso delle Signore (Di venerdì 17 gennaio 2020) Classe 1969 e originario di Torino, Giorgio Lupano è un attore conosciuto soprattutto per i suoi ruoli in alcune fiction italiane, una su tutte Il Paradiso delle Signore in cui ha vestito i panni di Luciano Cattaneo. Giorgio Lupano chi è Dopo una lunga gavetta teatrale e cinematografica, nei primi anni 2000 Giorgio Lupano approda al piccolo schermo: nel 2005 recita nella miniserie Regina Dei Fiori e nel 2007 in R.I.S 4 – Delitti imperfetti. Il suo amore per il cinema non s’interrompe e così, nel 2009, prende parte a La papessa, di Sönke Wortmann e a The International, regia di Tom Tykwer (2009). Da sempre molto riservato per quanto riguarda la propria vita privata, Giorgio Lupano non ha mai confessato apertamente se al suo fianco ci sia una fidanzata o meno. Quel che è certo è che l’attore non risulta avere figli e probabilmente sarebbe single. Per un certo periodo ... Leggi la notizia su notizie

