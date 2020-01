Bersani ha «un’idea»: un nuovo partito (Di venerdì 17 gennaio 2020) In un'intervista a Repubblica ha spiegato anche nel nuovo partito non ci sarebbe spazio per i «narcisi» come Renzi e Calenda Leggi la notizia su ilpost

lpintus1 : #Bersani e la sua nuovissima e alternativa idea per rilanciare il centrosinistra: un nuovo partito, nuovo di zecca.… - marodri : Ho letto Bersani e chiedo se uno dei vecchi arnesi della sinistra che non funzionano più non siano proprio i congre… - LuigiNovia : RT @lucioalessio: L’intervista di Bersani a @repubblica è il deragliamento della sinistra dalla sua tradizione migliore, quella del “realis… -