Soffocò il figlio 5 anni, assolto: "Era in preda a delirio mistico religioso" (Di giovedì 16 gennaio 2020) assolto perché incapace di intendere e di volere: Besart Imeri, macedone di 27 anni che due anni fa uccise a Cupramontana il figlio Hamid, di 5 anni, tappandogli naso e bocca per impedirgli di respirare, sarebbe stato affetto da delirio mistico religioso, secondo i giudici. Per questo dovrà scontare 10 anni in una struttura protetta perché ritenuto socialmente pericoloso.A stabilirlo è stata la corte d’assise d’appello di Ancona, presieduta da Giovanni Treré, che ha accolto in pieno i risultati della perizia eseguita dallo psichiatra Renato Ariatti. In primo grado, Imeri era stato condannato dal gip di Ancona, Francesca De Palma, a 12 anni di carcere con il rito abbreviato, una sentenza che aveva riconosciuto la seminfermità mentale dell’imputato. Per il perito di parte, Massimo Melchiorri, Imeri presentava una totale ... Leggi la notizia su huffingtonpost

