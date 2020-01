Scontro sulla prescrizione. Bonafede: Renzi isolato. Lui replica (Di giovedì 16 gennaio 2020) Roma, 16 gen. (askanews) – È Scontro nella maggioranza sulla prescrizione dopo che Italia Viva di Matteo Renzi, in commissione Giustizia alla Camera, ha scelto di votare con l’opposizione per abolire la riforma voluta da Alfonso Bonafede. Il ministro della Giustizia, intervistato da Radio Capital, ha chiarito: “Prendo atto che Italia Viva si è isolata rispetto alla maggioranza, votando con le opposizioni, però più che prenderne atto non voglio fare”. All’accusa di aver diviso la maggioranza ed essersi schierato con il centrodestra, l’ex premier non ci sta e replica via social difendendo la scelta del suo partito, aggiungendo più tardi di essere pronto a votare anche in aula la proposta di cancellazione della riforma Bonafede proposta da Forza Italia. “I titoli di oggi sono fantastici: Renzi spacca la maggioranza. Guardiamo i fatti: c’era ... Leggi la notizia su notizie

