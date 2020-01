Sarri spiega: «Con Douglas Costa il 4-3-3 è la soluzione più consona» – VIDEO (Di giovedì 16 gennaio 2020) Conferenza stampa Sarri post Juve-Udinese: il tecnico bianconero parla di Douglas Costa e del suo impiego Maurizio Sarri ha parlato di Douglas Costa e del suo impiego in campo nella conferenza stampa post Juve-Udinese. Le sue parole. Douglas Costa – «Con Douglas Costa la soluzione più consona per le sue qualità è il 4-3-3. Un po’ perché ha la fissa di giocare vicino alla linea laterale, è più forte di lui, potrebbe essere bravissimo anche in zona centrale. Questo lo condiziona un po’ mentalmente. Al momento non ha i 90 minuti nelle gambe. Ha fatto una buona partita, le accelerazioni di Douglas però sono maggiori rispetto a quelle che abbiamo visto stasera. Può incidere in maniera più importante». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

