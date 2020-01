Sanremo 2020, Amadeus sulle accuse di sessismo: "Frainteso, mi dispiace" (Di giovedì 16 gennaio 2020) Amadeus ha risposto alle accuse di sessismo che gli sono state rivolte dopo la conferenza ufficiale di Sanremo 2020, chiarendo di essere stato Frainteso. Amadeus non ci sta e, a chi lo accusa di sessismo per quanto detto nella conferenza stampa di Sanremo 2020, risponde che le sue parole sono state fraintese. Dopo il post apparso stamattina sul profilo Instagram, la risposta, vera e articolata, è arrivata attraverso l'ANSA intorno alle 16:00 ed è stata un modo per ribadire quanto già apparso chiaro dal suo profilo social: è stato interpretato male. "Mi dispiace che sia stata interpretata malevolmente la mia frase, sono stato Frainteso". La polemica, ve l'abbiamo raccontato, è legata alla frase rivolta a Francesca Sofia Novello, modella (che poi nella vita è ... Leggi la notizia su movieplayer

