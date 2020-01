Roma, ragazza tenta suicidio nella Metro ma due passeggeri la salvano – VIDEO (Di giovedì 16 gennaio 2020) Roma, ragazza tenta suicidio nella Metro ma due passeggeri la salvano: ecco il VIDEO che sta circolando in queste ore sul web. nella giornata di ieri, intorno alle ore 15:00, una ragazza di 27 anni ha tentato di suicidarsi nella stazione Manzoni della Metropolitana di Roma. La protagonista della vicenda – secondo quanto riferito da … L'articolo Roma, ragazza tenta suicidio nella Metro ma due passeggeri la salvano – VIDEO proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

FarNam100 : RT @GiovaniIraniani: Una ragazza iraniana residente in Irlanda e in visita a Roma con la scuola, si unisce con i suoi amici alla manifestaz… - ragazza_roma : 'La notte ha il suo profumo e puoi cascarci dentro che non ti vede nessuno Ma per uno come me, poveretto, che volev… - xfarfallabianca : C’è qualche ragazza universitaria ( o non ) che lavora come BABYSITTER su ROMA a cui posso chiedere delle informazioni?????? -