Recupero imballaggi: “Oltre l’83% nel 2020” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il 2020 farà probabilmente registrare un nuovo record in termini di Recupero e riciclo di rifiuti di imballaggio in Italia: Conai prevede infatti quasi 11,3 milioni di tonnellate di imballaggi recuperati, pari all’83,2% dell’immesso al consumo (stimato in circa 13,6 milioni di tonnellate), di cui 9,7 milioni di tonnellate avviati a riciclo, ossia il 71,6% dell’immesso al consumo. Lo rende noto l’ultimo Piano specifico di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, appena pubblicato da Conai. “Nel 1998, quando è stato istituito Conai, la percentuale di Recupero e riciclo era inferiore al 20% – afferma il presidente del Consorzio Giorgio Quagliuolo – Da allora, i quantitativi di rifiuti di imballaggio che hanno evitato la discarica sono sempre cresciuti. Tra il 2003 e il 2004 la percentuale di imballaggi recuperati ha superato quella dei ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

fisco24_info : Recupero imballaggi, Conai: 'Oltre l'83% nel 2020' : - RadiciGroup : RT @egazette1: Industria. @RadiciGroup acquista #ZetaPolimeri e lancia una gamma di #filati da #riciclo del #nylon L’azienda italiana ha un… - egazette1 : Industria. @RadiciGroup acquista #ZetaPolimeri e lancia una gamma di #filati da #riciclo del #nylon L’azienda itali… -