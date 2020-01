PokéTips crea una mappa per trovare amici su Pokémon GO (Di giovedì 16 gennaio 2020) Pokémon Go è l’applicazione di realtà aumentata che ha portato nell’estate del 2016 i Pokémon su smartphone e tablet android o ios spopolando tra grandi e giovani creando un vero fenomeno di massa. L’app nasce basandosi sul funzionamento di ingress, un gioco simile che riproduce le strade e i luoghi delle nostre città facendo interagire i giocatori con oggetti inesistenti su luoghi reali. La particolarità che ha permesso ad Ingress e di conseguenza a Pokémon GO di spopolare nel mondo è stata la caratteristica unica di costringere i giocatori a muoversi realmente per muoversi nel gioco. Per immaginarti a pieno il funzionamento immaginate di vedere un gruppo di ragazzi muoversi nel parco tutti insieme alla ricerca di Pokémon i quali solo loro possono vedere grazie alla realtà aumentata, la nuova tecnologia che permette di vedere oggetti virtuali ancorati alle realtà ... Leggi la notizia su nerdgate

PokéTips crea Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : PokéTips crea