Pensioni anticipate, ultime oggi 16 gennaio dai Sindacati: 41 anni devono bastare (Di giovedì 16 gennaio 2020) In attesa del confronto sul tema delle Pensioni anticipate che Governo e parti sociali avranno il 27 di questo mese, anche oggi 16 gennaio arrivano nuove richieste da parte dei Sindacati per le Pensioni di donne, precoci, esodati e quota 41. Vediamo le parole di Domenico Proietti segretario confederale della Uil su questi argomenti, ricordandovi che proprio ieri sul nostro sito abbiamo pubblicato un intervista esclusiva a Ghiselli, segretario confederale della CGIl. Pensioni oggi 16 gennaio 2020: le parole di Domenico Proietti In un intervista a Tiscali notizie, Proietti ribadisce molti concetti espressi anche nella nostra intervista al segretario Uil e ribadisce ancora una volta il no secco alla quota 102 (64 anni di età e 38 di contributi): “Non condividiamo questa ipotesi. Pensiamo che dopo Ape sociale e Quota 100, che hanno reintrodotto elementi di flessibilità per ... Leggi la notizia su pensionipertutti

