Napoli, parla Guglielmo Stendardo: “Jorginho e Hamsik cessioni dolorose” (Di giovedì 16 gennaio 2020) L’ex giocatore azzurro Guglielmo Stendardo ha parlato del Napoli in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo, fornendo qualche riflessione sul momento dei partenopei. “Il Napoli contro il Perugia ha fatto ciò che doveva fare. Buon primo tempo, nel secondo tempo ha gestito la partita. Lazio e Inter passano ai quarti meritatamente. Ieri il Napoli non è che abbia fatto una grande prestazione, ma ha avuto la bravura, la fortuna, di passare subito in vantaggio contro un avversario che ha tirato pochissimo in porta. A parte Iemmello, nella prima parte di gara, il Perugia non ha mai oltrepassato il centrocampo. L’approccio alla partita poteva essere diverso, giocare con ritmi più alti e facendo qualcosa in più, ma credo che nella testa dei giocatori e in quella di Gattuso ci siano Fiorentina e Juventus. Non saranno due partite facili, visto il momento degli azzurri, ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

