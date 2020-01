METEO prima parte di Gennaio: STABILE E MITE, i motivi (Di giovedì 16 gennaio 2020) Fino ad adesso il METEO del mese di Gennaio è stato particolarmente piatto, senza praticamente alcuno scossone di rilievo. Le giornate sono proseguite piuttosto uguali, una dopo l'altra, a parte qualche velocissimo fronte che ha portato qualche debolissima pioggia nell'alto Centro Italia e all'estremo Sud.Anche in Europa il METEO è stato così monotono, con un vastissimo anticiclone di matrice azzorriana che ha condizionato il tempo per tutti i primi 15 giorni del mese. Non è un inverno scarno solamente da noi, ma in quasi tutto il continente, infatti, come si può notare dalla cartina schematica, le perturbazioni sono sempre transitate a latitudini molto alte, mentre per le medie le basse latitudini (tra cui c'è anche il nostro paese) sono rimaste le briciole. Di tanto in tanto qualche nuvolaglia ha interessato le nostre regioni, portando deboli pioviggini o qualche fiocco ... Leggi la notizia su meteogiornale

