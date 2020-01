Italia’s Got Talent 2020, Andrea Fratellini e Zio Tore passano in finale (video) (Di giovedì 16 gennaio 2020) Italia’s Got Talent 2020 Andrea Fratellini e Zio Tore ottengono il passaggio alla finale sono i concorrenti scelti a fine puntata (video) Una delle novità di questa edizione di Italia’s Got Talent appena partita mercoledì 15 gennaio su Tv8 e Sky Uno (e in streaming su Now Tv) è che alla fine di ciascuna puntata di audizioni scopriremo il nome di un finalista, scelto tra i giudici tra i concorrenti della puntata appena andata in onda. Essendo la puntata un montaggio di più concorrenti i giudici sono stati chiamati a compiere questa scelta in un secondo momento rispetto alle audizioni, un po’ come in passato facevano per i concorrenti da mandare in semifinale. Alla fine della puntata del 15 gennaio il concorrente scelto è il ventriloquo Andrea Fratellini insieme al pupazzo Zio Tore, che raggiunge in finale la squadra dimostrativa di Taekwondo scelta da Mara Maionchi ... Leggi la notizia su dituttounpop

