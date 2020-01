In Rainbow Six Siege torna l'evento Road to Six Invitational e debutta il primo Pass Battaglia completo (Di giovedì 16 gennaio 2020) Ubisoft annuncia il ritorno dell'evento di gioco Road to Six Invitational in Rainbow Six Siege con una nuova mappa: lo Stadio. Scopriamolo nel comunicato ufficiale della compagnia francese.L'evento si svolgerà ogni fine settimana (da giovedì a domenica) dal 15 gennaio fino al 16 febbraio, data in cui terminerà il Six Invitational, lo speciale evento di Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Con l'evento debutta anche il primo Pass Battaglia completo per Rainbow Six Siege, che contribuirà ad arricchire il montepremi del Six Invitational.Durante l'evento, gli operatori dovranno cercare di dimostrare chi è il miglior specialista di Six su una nuova mappa appositamente realizzata per la competizione, lo Stadio. Nella mappa, intere pareti di vetro antiproiettile daranno vita a nuove situazioni di gioco, in cui sarà possibile vedere i propri avversari senza però poter interagire. Le partite saranno ... Leggi la notizia su eurogamer

