Gf Vip, Elisa De Panicis 'smaschera' Andrea Denver: "Mi ha chiesto di avere una storia in Casa" - (Di giovedì 16 gennaio 2020) Francesca Galici Momento verità in casa per Elisa De Panicis e Andrea Denver, con il modello che ammette di aver avuto un flirt con l'influencer e lei che rivela una presunta strategia del modello Momento di imbarazzo al Grande Fratello Vip, quando il conduttore ha deciso di scoprire definitivamente le carte e rivelare i trascorsi tra Andrea Denver e Elisa De Panicis. La produzione del Grande Fratello ha deciso di far incontrare nuovamente i due all'interno della Casa, per movimentare un po' le acque e per aggiungere pepe all'edizione. Andrea Denver ha fatto parte del primo gruppo di vip che ha varcato la porta della Casa una settimana fa, mentre Elisa De Panicis è entrata durante il secondo Kick-off a distanza di 48 ore. Una scelta autoriale per misurare le reazioni dei ragazzi, che sono state inaspettate soprattutto da parte del modello veneto. Elisa De Panicis ha salutato ... Leggi la notizia su ilgiornale

trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano e le frasi choc su Elisa De Panicis: 'si merita due schiaffi, da spezzarle la colonna verte… - zazoomblog : Grande Fratello Vip 2020 Elisa De Panicis contro Andrea Denver: «Fa il cagnolino di Rita Rusic per convenienza» -… - infoitcultura : Gf Vip 4, bufera su Elisa De Panicis: «Napoli e la Spagna mi fanno sentire cafona». Fan furiosi: «Squalificatela» -