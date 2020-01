GF Vip, arriva la richiesta alla produzione: “Un provvedimento contro di lei” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il GF di Alfonso Signorini è cominciato da appena una settimana ma i guai sono arrivati subito. Prima con Salvo Veneziano e le frasi sessiste che gli sono costate l’espulsione, poi con la richiesta di squalifica immediata anche per i 3 ex gieffini che hanno riso di gusto anziché evitare “una brutta pagina del programma”, come l’ha chiamata il conduttore e giornalista. Ma ora Signorini è finito coinvolto anche per il caso Elisa De Panicis, che nei giorni scorsi ha pronunciato frasi offensive nei confronti dei napoletani che il pubblico non ha per niente gradito. “Lo spagnolo mi ricorda Napoli – ha detto l’influencer e modella nella Casa. Quando parlo spagnolo mi sento cafona”. Tanti sui social hanno subito chiesto l’esclusione immediata di Elisa dal reality ma non è avvenuta e nell’ultima diretta non si è proprio parlato di questo argomento. (Continua dopo la foto) alla fine ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

