Ercolano: Carabinieri scoprono prostituzione in un centro massaggi (Di giovedì 16 gennaio 2020) Ercolano: divieto di dimora per un 41enne gestore di un centro massaggi, nel quale “reclutava” uomini e donne che offrivano ai clienti prestazioni sessuali in cambio di denaro. I Carabinieri della tenenza di Ercolano hanno eseguito un’ordinanza cautelare di divieto di dimora nella provincia di Napoli emessa dal tribunale di Napoli su richiesta della procura partenopea nei confronti di un 41enne di origini ucraine già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, ritenuto responsabile di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, era gestore di un centro massaggi di Ercolano, nel quale “reclutava” uomini e donne che offrivano ai clienti prestazioni sessuali in cambio di denaro, con costi variabili tra i 60 e i 100 euro. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il 41enne riscuoteva una percentuale sugli incassi ottenuti dalle prestazioni sessuali offerte dai “dipendenti” che attiravano ... Leggi la notizia su 2anews

gazzettanapoli : Casa squillo scoperta ad Ercolano dai Carabinieri. - larampait : #Ercolano. #Carabinieri scoprono #prostituzione nel #centromassaggi - TeleCapriNews : #Prostituzione in un centro massaggi, le prestazioni #variavano dai 60 ai 100 euro -