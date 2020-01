Damascelli: Gasperini al livello del pubblico viola. Un bell’applauso a tutti e rutto libero (Di giovedì 16 gennaio 2020) “Libero insulto in libero stadio. Purché non riguardi il colore della pelle, il resto è ammesso, fa parte del linguaggio del nostro meraviglioso pubblico, senza alcuna sollevazione popolare o di intellettuali di repertorio”. Lo scrive, su Il Giornale, Tony Damascelli, commentando quanto accaduto ieri al Franchi. Il pubblico viola ha insultato per tutta la durata della partita di Coppa Italia l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini. Lui, poi, si è sfogato in conferenza stampa. Un comportamento che Damascelli contesta, mettendolo sullo stesso piano di quello della tifoseria della Fiorentina. Le offese del pubblico viola, scrive, sono un classico. “A Firenze è un classico, si tratti di Lippi o di Allegri o di Sarri, li cito apposta perché è gente di Toscana, chi osa sfidare la viola e avvicinarsi all’Arno deve pagare il conto, figlio di puttana e ... Leggi la notizia su ilnapolista

