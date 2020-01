Dakar 2020, gravissimo incidente per Edwin Straver: è in condizioni critiche (Di giovedì 16 gennaio 2020) Nuova giornata da dimenticare alla Dakar 2020. gravissimo incidente per Edwin Straver. Il pilota olandese 48enne nella tappa odierna del prestigioso rally si è schiantato con la sua moto, riportando danni gravissimi. Secondo le prime indiscrezioni, Straver rianimato inizialmente sul posto dal team medico, è stato trasportato in elicottero nell'ospedale di Riyadh dove è ricoverato in condizioni critiche. Dopo l'arresto cardiaco, il centauro avrebbe riportato anche la frattura di una vertebra cervicale. Leggi la notizia su fanpage

SkySportMotoGP : Aveva 40 anni Ed era un veterano della corsa #SkyMotori #Dakar2020 #Goncalves - SkySportMotoGP : L'olandese è caduto tra il 2° e il 3° waypoint #SkyMotori - MarcoBeltrami79 : Forza campione. #Dakar2020 -