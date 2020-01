Cutrone: “Gattuso? Ha avuto fiducia in me al Milan. Le sue scelte mi hanno fatto crescere” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Oggi è stato presentato ufficialmente Patrick Cutrone, neo acquisto della Fiorentina. Appena arrivato, ha segnato un gol, favorendo la qualificazione dei viola ai quarti di Coppa Italia, escludendo l’Atalanta dalla competizione. “Segnare alla prima da titolare è stata una bellissima emozione, lavoro sempre al 100% per farmi trovare pronto e spero di continuare così”. Cutrone ha spiegato perché ha deciso di tornare in Italia. “Sono tornato in Italia sia per riconquistare la Nazionale che per avere una nuova sfida dove dimostrare che posso far bene. Il Wolverhampton non aveva più fiducia in me e appena ho sentito parlare di Fiorentina ho detto subito di sì, una scelta che mi ha reso contentissimo”. L’attaccante si è soffermato anche sulla partita di sabato contro il Napoli e su Gattuso. Dell’allenatore azzurro ha detto: “Ha avuto fiducia in ... Leggi la notizia su ilnapolista

