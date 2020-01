Con Servizio Civile più di 100 giovani in biblioteche (Di giovedì 16 gennaio 2020) Roma – Libri come strumenti per abbattere le divisioni sociali e includere territori periferici. Libri come armi per costruire il proprio futuro. Libri come ponti per fare rete e diventare cittadini attivi. Sono piu’ di 130 i ragazzi tra i 18 e i 28 anni che hanno deciso di svolgere il Servizio Civile nelle biblioteche di Roma. Tredici progetti, presentati questa mattina nella sala della Protomoteca del Campidoglio, che hanno l’obiettivo di “diffondere l’amore per i libri e la lettura e arricchire non solo voi giovani ma anche tutta la comunita’ della Capitale”, ha commentato Daniele Frongia, asessore allo Sport, Politiche giovanili e Grandi Eventi Cittadini del Comune di Roma. Progetti dedicati ai piu’ piccoli e alla lettura per l’infanzia come ‘Libri per essere felici’, ma anche percorsi che fanno incontrare cinema e ... Leggi la notizia su romadailynews

