Come far capire alla tua famiglia che sei single ma non sola e disperata (Di giovedì 16 gennaio 2020) A Natale, ai pranzi di famiglia, al matrimonio di tua cugina o di tua sorella, se sei single non è mai facile tenere a bada le linguacce dei parenti e queste occasioni possono essere una vera seccatura. Soprattutto se sei l’unica ad essere in questa condizione e tutti gli altri sono accoppiati. Quante volte ti sarà capitato di sentirti dire “E tu quando lo trovi un fidanzato?” oppure, ancora peggio, “pensi di restare zitella a vita?”, suscitando in te differenti sentimenti e sensazioni. Ma se anche volessi rimanere single e dedicarti a te stessa, non c’è nulla di male. Non è scritto da nessuna parte che una donna deve per forza fidanzarsi e mettere su famiglia. Purtroppo viviamo in una società in cui i single vengono ancora visti Come infelici. Nonostante le persone non accoppiate in Italia siano più di 8,5 milioni, sono molti coloro che continuano a ... Leggi la notizia su dilei

