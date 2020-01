Cate Blanchett a capo della giuria del Festival di Venezia 2020 (Di giovedì 16 gennaio 2020) Sarà Cate Blanchett a guidare la giuria del Festival di Venezia 2020. Finalmente è stato annunciato il nome di chi sarà a capo dei giurati che assegneranno il Leone D’Oro in Laguna e tutti gli altri importanti premi, nella kermesse cinematografica attesa da addetti ai lavori e non. L’attrice e produttrice è stata scelta come presidente della 77esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, che si terrà nella città lagunare dal 2 al 12 settembre 2020. Sarà lei ad assegnare il Leone D’Oro per il miglior film e tutti gli altri premi ufficiali, scegliendo, insieme alla giuria, tra i film in gara. Il 10 gennaio scorso il Cda della Biennale presieduto da Paolo Baratta ha scelto Cate Blanchett. Il nome è stato suggerito dal direttore artistico del settore cinema Alberto Barbera, che ha dichiarato: “Cate Blanchett non è soltanto ... Leggi la notizia su bigodino

