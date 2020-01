Valentina Vignali Instagram, irresistibile in intimo sul letto: «Che spettacolo» (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Valentina Vignali. Lei sì, che sa accendere la fantasia dei fan. La 28enne cestista, modella e personaggio televisivo, famosa anche per aver partecipato alla sedicesima edizione del reality show di Canale 5 Grande Fratello, ha pubblicato qualche ora fa uno scatto davvero intrigante. Una foto audace in lingerie che valorizza il corpo da urlo della giovane. Inutile dire che il ritratto provocante in intimo ha fatto impazzire il ‘popolo del web’, estasiato alla vista delle curve pericolose. «Che spettacolo», Valentina Vignali irresistibile in intimo sul letto: lo scatto da urlo su Instagram «Dicono che il Venerdì 17 porti sfiga. Per fortuna che io sono un Gemelli, quelli del Gemelli non credono a queste stronzate. -3 Ps: domani vi spoilero qualcosa in più!», recita la didascalia che accompagna il ritratto libidinoso. Una promessa ai fan, un annuncio importante. Ma torniamo ... Leggi la notizia su urbanpost

