"Vado ad Hammamet. Poi vediamo che succede". E non tornò più (Di mercoledì 15 gennaio 2020) In occasione dei 20 anni dalla scomparsa di Bettino Craxi, esce il libro di Claudio Martelli “L’antipatico” (La nave di Teseo). Il ritratto inedito dell’uomo politico e dell’amico intimo, raccontato da chi ne ha conosciuto e vissuto l’ascesa e il declino. Non una biografia, “ma la storia di un manifesto, politico e intellettuale”, la storia “di programmi di governo, di coalizioni, di compromessi, di scelte fatte in un’epoca sfrenata e demonizzata da parte di un uomo enigmatico”. E un’accusa alla “Grande Coalizione”: “il partito internazionale degli affari” che vedeva in Craxi un ostacolo troppo duro.Ne pubblichiamo un estratto: HammametNel Transatlantico di Montecitorio, una mattina dell’aprile 1994 tre noti uomini politici parlano tra di loro fitto fitto:“Per adesso Vado a ... Leggi la notizia su huffingtonpost

