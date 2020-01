Thor il gatto (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il gatto Bengala Thor è uno dei gatti più belli al mondo. La sua pelliccia color leopardo e gli occhi verdi elettrici sono davvero incredibili. Ora Thor è diventato famoso su Internet dopo che le sue foto sono state pubblicate online, e non è difficile capire perché! Il gatto del Bengala è una razza particolare, è un mix tra un gatto domestico e un leopardo. Una meravigliosa creatura, che racchiude in essa le caratteristiche migliori di altri simili ma che è, in realtà, un semplice gatto da qualità particolari. Il suo proprietario, Rani Cucicov, si innamorò del suo fascino e del suo pelo quando lo trovò e lo vide per la prima volta in un vivaio nei Paesi Bassi nel 2013. “In realtà stavamo cercando un altro gattino, ma poi l’allevatore disse che ne aveva un altro disponibile e venne con Thor tra le mani”, ha detto “Ci siamo subito innamorati dei suoi ... Leggi la notizia su bigodino

