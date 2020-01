Stan Kirsch, morto l’attore di Friends e Highlander: si è suicidato (Di mercoledì 15 gennaio 2020) È morto Stan Kirsch, attore di 51 anni che ricordiamo per alcuni ruoli interpretati in serie tv di successo, come Friends e Higlander. Stan Kirsch è stato trovato morto nella sua casa di Los Angeles l’11 gennaio 2020: si sarebbe tolto la vita. Un gesto inaspettato che getta il mondo del cinema nel lutto. Conosciuto da tutti come Richie Ryan della serie tv Highlander, Stan Kirsch è stato trovato morto pochi giorni fa nella sua abitazione. Secondo quanto riportato dal sito TMZ a trovare il suo corpo impiccato, ormai privo di vita, sarebbe stata la moglie, Kristyn Green. Su Facebook, la pagina dedicata alla serie tv per cui è famoso lo ha voluto ricordare con un messaggio dolcissimo: “Senza Stan Kirsch, Highlander: la serie, sarebbe stata molto meno. Ha portato un senso dell’umorismo, gentilezza ed entusiasmo giovanile al personaggio di Richie Ryan per sei ... Leggi la notizia su bigodino

