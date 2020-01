Simonetta Gaggioli è stata avvelenata dalla nuora (Di giovedì 16 gennaio 2020) Adriana Pereira Gomes è accusata di aver uccisa Simonetta Gaggioli lo scorso 26 luglio: la suocera della giovane è morta avvelenata, per un farmaco nascosto nel caffè che la nuora le aveva preparato. Poi la donna avrebbe nascosto il suo corpo ormai privo di vita in un sacco a pelo, prima di gettarlo in una scarpata lungo la vecchia via Aurelia. Simonetta Gaggioli è morta avvelenata per mano della nuora, a causa di alcune gocce di Duotens, farmaco usato per la cura dell’ipertensione, che sarebbero state versate da Adriana Pereira Gomes nel suo caffè, per ucciderla. Così, secondo l’accusa, la giovane 32enne il 26 luglio scorso ha ucciso la suocera. Il dosaggio del farmaco era troppo alto rispetto a quanto previsto e ha causato danni irreparabili al cuore della donna di 76 anni che già ... Leggi la notizia su bigodino

