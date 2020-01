Scoperti nei ghiacci dell’Antartide due neutrini che la nostra fisica non riesce a spiegare (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Rappresentazione artistica basata sull’immagine reale del laboratorio di IceCube al Polo Sud (foto: IceCube/Nsf) I neutrini, particelle elusive che sono dappertutto, tornano a far discutere gli scienziati. Stavolta, i ricercatori dell’esperimento IceCube Collaboration, che lavora nelle profondità ghiacciate del Polo Sud, hanno identificato due neutrini dalle caratteristiche anomale. Questi neutrini hanno un’energia straordinariamente alta e provengono da una direzione inaspettata. La loro presenza, qualora confermata, potrebbe di nuovo aprire di nuovo scenari di nuova fisica (nuove particelle o meccanismi) al di là del Modello standard, la teoria riconosciuta che descrive tutte le particelle note e quasi tutte le forze in natura. I risultati sono disponibili in preprint su arXiv, mentre sono stati sottomessi per la pubblicazione su The Astrophysical Journal. I neutrini ... Leggi la notizia su wired

