Roma: Kolarov, Florenzi e l’eccesso di cross (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La Roma, tra Kolarov e Florenzi, ha effettuato tantissimi cross contro la Juventus. Sarebbe stato meglio sfruttare di più il centro La Roma ha tenuto costantemente in mano le redini del gioco contro la Juventus. Tuttavia, nonostante un’ottima uscita con la palla, ha faticato nel palleggio per vie centrali. Si è dipeso troppo dal cross in zona di rifinitura. Kolarov ha avuto il record con 15 (su 46 totali), nessun giocatore della Roma ne ha effettuati di più. Un esempio nella slide sopra: entrambi i terzini erano alti a dare ampiezza, quindi i giallorossi hanno attaccato soprattutto tramite le corsie esterne. Tuttavia, va migliorato il gioco tra le linee. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

GoalItalia : Le pagelle di #RomaJuve [@romeoagresti]: ?? Kolarov non ingrana ?? Diawara lucido ?? Ronaldo leader ?? Dybala illumina - angelomangiante : #Ufficiale #Roma 4-2-3-1 Pau Lopez --------------- Florenzi Mancini Smalling Kolarov -------------- Vereto… - Ern4Pel : Dunque... dov’eravamo rimasti? Ah si... Luca Pellegrini. Quello di cui la Roma non poteva fare a meno, perché era… -