Roma, caccia alla riserva di Kolarov: piace Borna Sosa (Di giovedì 16 gennaio 2020) La Roma pensa al sostituto di Spinazzola per la fascia sinistra: piace il talento croato Borna Sosa dello Stoccarda La Roma è alla ricerca di un sostituto di Leonardo Spinazzola, prossimo a trasferirsi all’Inter, in grado di rappresentare una buona riserva per Aleksandar Kolarov nel corso della seconda parte di campionato. Come riportato da Sky Sport, il nome individuato dalla dirigenza giallorossa è quello di Borna Sosa. Il terzino croato classe ’98, attualmente in forza allo Stoccarda, era stato seguito anche da Sampdoria e Inter. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

