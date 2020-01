Riforme, passa il ddl per il voto in Senato ai 18enni (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Arriva in queste ore l’ok all’emendamento alla riforma costituzionale che già risente dell’aggettivo “epocale”. A darne annuncio Dario Parrini, capogruppo del Pd in commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama: “Anche i 18enni potranno votare per il Senato“. La riforma “epocale” presto in Aula La notizia arriva direttamente dalla Commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama che ha dato il via libera alla riforma costituzionale. Entrando nello specifico, con l’emendamento verrà concesso ai 18enni di poter votare in Senato così come ai 25enni invece, sarà permesso entrare a Palazzo Madame in qualità di Senatori. A spiegare bene in cosa consiste la riforma “epocale”, è stato Dario Parrini che così ha dichiarato, come riporta La Repubblica: “Si tratta di una riforma epocale. Si supera la paradossale e ormai anacronistica esistenza di un ramo del Parlamento dotato degli ... Leggi la notizia su thesocialpost

