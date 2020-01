Rai, il Cda si spacca sulle direzioni di rete. Via da RaiUno Teresa De Santis arriva Stefano Coletta, ma sulle altre nomine niente maggioranza (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il Cda Rai si spacca sulle direzioni di rete e di genere proposte dall’amministratore delegato Fabrizio Salini. Approvate solo in parte a maggioranza: Stefano Coletta alla direzione di Rai1 e all’Intrattenimento prime time, Franco Di Mare all’intrattenimento del daytime, Angelo Teodoli al Coordinamento generi, Luca Milano alla direzione Ragazzi. Non hanno trovato consenso, dunque la maggioranza, le nomine di Ludovico Di Meo a Rai2 e alla direzione Cinema e serie tv, Silvia Calandrelli a Rai3 e alla direzione Cultura educational, Eleonora Andreatta a Rai Fiction e Duilio Giammaria ai Documentari. Le nomine sono comunque legittime ed esecutive non essendo vincolante il parere del Cda, a differenza di quelle legate all’informazione. Salini si sarebbe detto soddisfatto ma la spaccatura nata nel consiglio di amministrazione di ieri potrebbe avere importanti ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

tvzoomitalia : Oggi in edicola: Salini sfiduciato dal Cda Rai, ma va avanti @Raiofficialnews #salini #rai - aderenzis1 : Rai, cda si spacca e approva solo alcune nomine di Salini alle Reti. Niente accordo per i direttori… - sergiofabi : Da -