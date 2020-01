“Questo è amore!”. La pupa e il secchione: primo bacio tra i due concorrenti. Ma poco dopo lo choc in diretta (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Alla fine è successo quello che doveva succedere: Stella Manente ha sorpreso tutti i telespettatori de La pupa e il secchione 2020 per il bacio dato al secchione Giovanni De Benedetti. Ma non si è limitata solo a questo: poco dopo di è messa di fronte ad una telecamera e ha detto: “Sono fidanzata, sono quasi sposata fuori” ha ammesso la pupa, lasciando tutti senza parole. Inutile dire che sul web è già in atto un acceso dibattito sulle immagini andate in onda questa sera e la Manente è già finita nel mirino delle critiche più pesanti. “Sei quasi sposata e ti baci uno appena conosciuto? Per di più sotto le telecamere? Andiamo bene!” si legge su uno dei migliaia di commenti ricevuti dalla pupa nelle ultime ore. Parlando di lui poi, altro che secchione! Giovanni De Benedetti è il vero “Pupo” de La pupa e il secchione 2020, tanto da scatenare tra le belle ragazze in gara gelosie e ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

